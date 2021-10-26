5G destekli telefon satışları artmaya devam ediyor

Analistlere göre, 5G destekli akıllı telefon satışları bu yıl 560 milyon seviyesine yükselecek. Çip krizi ise 5G sektörünü fazla etkilemişe benzemiyor.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Tahminlere göre, bu yıl global pazarda 5G destekli akıllı telefon satışları 560 milyona ulaşacak ve elde edilen gelir yaklaşık 108 milyar dolar olacak.

SATIŞLAR, OLUMSUZLUKLARDAN ETKİLENMEDİ

Analistler; koronavirüsün neden olduğu ekonomik sorunlara ve Huawei'ye getirilen kısıtlamalara rağmen; Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da 5G telefon satışlarının arttığını söylüyor.

Güney Kore'de 5G'li akıllı telefonların payı yüzde 30'a ulaşırken, ABD'de ise bu oran yüzde 25 seviyelerinde.

HALA BİRÇOK ÜLKE TAM HAZIR DEĞİL

5G'nin 2024'e kadar toplam bağlantıların yarısını bile oluşturamayacağı düşünülüyor. Çünkü, hala birçok ülke yüksek kalitede 4G ağlarına sahip ve 5G'yi benimsemek pek de kolay olmayacak.

5G destekli telefonların maliyetlerinin düşmesi ise, satışları artırmak için oldukça önemli bir faktör.

Analistlere göre, 2025 yılına kadar 5G destekli Android telefonlar, iPhone'lara göre yüzde 65 daha ucuz olacak. Dolayısıyla pazarın hakimi 5G destekli Android akıllı telefonlar olacak.