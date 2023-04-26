5G, Huawei akıllı telefonlarına geri geliyor Gelen bilgilere göre, yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Huawei Mate 60 serisi, 5G desteği ile birlikte gelecek.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, yeni çareler arıyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, ambargoları sebebiyle 5G teknolojilerine erişimi kaybetmiş ve telefonlarında 4G kullanmak zorunda kalmıştı.

Huawei'den 5G hamlesi

Kaynaklar, Huawei Mate 60 serisinin ekim ayında 5G desteği ile geleceğini iddia ediyor. Ancak şirketin bu teknolojiyi nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.

Huawei, 5G ekipmanları konusunda hala lider olsa da henüz akıllı telefonlar için bir 5G modem geliştirmedi.

Bazı iddialara göre Çinli şirket, 5G destekli eski Snapdragon 8 işlemci serisine yeniden erişim imkanı elde etti. Bu kapsamda, ABD'nin ambargoyu esnettiği söyleniyor.