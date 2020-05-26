5G teknolojisi İsveç'te kullanıma açıldı

İsveç’te Telia isimli şirket, 5G teknolojisinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Tüm dünyada altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet vadediyor.

Yeni teknolojiye geçen ülkeler arasına İsveç de eklendi. İsveç’in başkenti Stockholm’de Telia isimli iletişim şirketi, 5G teknolojisini kullanıma sunduklarını duyurdu.

Telia Genel Müdürü Anders Nilsson, yaptığı açıklamada başkent Stockholm, Göteborg ve Malmö şehirlerinde bulunan 5G baz istasyonlarının aktif hale getirildiğini açıkladı.

Nilsson, 5G teknolojisini destekleyen telefonlara sahip olan müşterilerinin bu yeni hizmeti ekstra ücret ödemeden kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.

5G KULLANICI SAYISI ŞİMDİLİK AZ

Nilsson, şu anda mevcut birçok telefonun 5G teknolojisini desteklemediğini ifade ederken, müşterilerine bu teknolojiyi destekleyen telefonların satışına en kısa sürede başlayacaklarını açıkladı.

Nilsson, şirketinin ülkede ilk 4G teknolojisini sunan operatör olduğunu hatırlatırken, 5G teknolojisini ilk kullanıma sunan yine kendileri olduğunu vurguladı.

5G teknolojisinin şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre 10 kat daha hızlı veri aktarması bekleniyor.

İNGİLİZLER KUNDAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını düşünen bazı İngiliz vatandaşlar, ülkedeki 5G istasyonlarını ateşe vermişti.