Güney Kore’nin Daejeon kentindeki bir kafede, müşterilerle sosyal mesafenin korunması amacıyla robot barista kullanılıyor.

Koronavirüs salgınında hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Güney Kore’de, sosyal mesafe kuralının korunması için restoran ve kafelerde yeni önlemler alınıyor.

Daejeon kentinde bir kafede, müşteriler ile çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunabilmesi için robot baristalar devreye girdi.

Devlet tarafından işletilen bir bilim enstitüsü ile Vision Semicon adlı şirket tarafından geliştirilen sistemde; müşterilere siparişler, beyaz bir kapsüldeki bilgisayarın içine yerleştirilen bir tepsi aracılığıyla servis ediliyor.

Robot barista, "İşte kahveniz. Lütfen tadını çıkarın" ifadeleriyle siparişleri veriyor. 60 çeşit kahve hazırlayabilen robot barista, müşterilerin bulunduğu masalara da servis yapabiliyor.

Robot barista, 6 içeceği 7 dakika gibi bir sürede servis edebiliyor.

"İNSAN MÜDAHALESİ YOK"

Vision Semicon Araştırma Direktörü Lee Dong-bae, robotların insanların sosyal mesafeyi korumalarına yardımcı olabileceğini belirterek, "Sistemimizde, siparişten teslimata kadar insanlar tarafından hiçbir müdahaleye ihtiyaç duyulmuyor. Robotların düzgün hareketlerini sağlamak için masalar seyrek biçimde konumlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının ardından yeni ekonomik fırsatların ortaya çıktığı bir dönemde geliştirilen robot baristalar, çok yakında bölgedeki 30 farklı kafede daha kullanılmaya başlanacak.