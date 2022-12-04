En çok kullanılan internet tarayıcıları

En çok kullanılan internet tarayıcıları

Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıradaki yerini korurken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcılarında son durum...

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

Chrome kasım ayında da açık ara lider

StatCounter tarafından yayınlanan kasım ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,13'lük pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Edge, Safari'ye geçti

Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana koltuğunu korudu ve 11,17'lik pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Microsoft Edge, piyasaya sunulduğundan bu yana ilk kez yüzde 11 sınırını geçti

Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 9,62 pazar payıyla en popüler üçüncü tarayıcı olarak öne çıkıyor. Firefox ve Opera ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada karşımıza çıkıyor.