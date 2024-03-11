6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M15 5G tanıtıldı Samsung'un giriş segmentinde tanıttığı yeni Galaxy M15 5G, sahip olduğu 6000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. İşte telefonun özellikleri...

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, giriş ve orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakaları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Samsung, yeni fiyat performans telefonu Galaxy M15 5G'yi tanıttı. Gelin hep birlikte telefonun özelliklerine yakından bakalım

Samsung Galaxy M15 5G özellikleri

Samsung Galaxy M15, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip.

Samsung'un Exynos 1280 işlemcisinden güç alan telefon, 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor.

25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken telefonun arka kısmında, "50MP+5MP+2MP" üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Ön kısımda ise 13 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan Galaxy M15 modelinin fiyatı, şimdilik belirsizliğini koruyor.