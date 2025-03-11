6000 mAh bataryalı Xiaomi Civi 5 Pro ortaya çıktı

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Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Civi 5 Pro, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Şirket, Civi serisinin yeni üyesiyle, kompakt bir formda dengeli bir amiral gemisi deneyimi sunmayı vadediyor.

Xiaomi Civi 5 Pro'nun ince tasarımı ve güçlü batarya performansı, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ULTRA İNCE TASARIM VE DEVASA BATARYA

Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Civi 5 Pro'nun kalınlığı sadece 7 mm olacak. Bu, onu piyasadaki en ince akıllı telefonlardan biri yaparken, aynı zamanda 6000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olmasını da sağlayacak.

Bu kombinasyon, kullanıcılara hem şık bir tasarım hem de uzun süreli bir kullanım imkanı sunacak.

Karşılaştırma yapıldığında, Xiaomi 15'in Çin versiyonu 5410 mAh batarya ve 8,08 mm kalınlıkla gelirken, Vivo X200 Pro Mini 5700 mAh batarya ve 8,15 mm kalınlığa sahip.

Geçen yılki Civi 4 Pro ise 4700 mAh batarya ve 7,5 mm kalınlığındaydı.

AMİRAL GEMİSİ PERFORMANSI VE KAMERA YÜKSELTMELERİ

Xiaomi Civi 5 Pro'nun, Qualcomm'un Snapdragon 8 serisinden yüksek performanslı bir yonga setiyle güçlendirilmesi bekleniyor.

Sızıntılar, telefonun Snapdragon 8s Elite yonga setiyle gelebileceğini gösteriyor. Bu yonga seti, cihaza akıcı bir çoklu görev performansı ve gelişmiş oyun yetenekleri sunacak.

Kamera tarafında ise Xiaomi Civi 5 Pro, önemli iyileştirmelerle gelecek. 3x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP periskop telefoto lens, uzaktan detaylı çekimler yapmayı mümkün kılacak.

FİYAT VE LANSMAN DETAYLARI

Xiaomi Civi 5 Pro'nun yaklaşık 3.000 Yuan (yaklaşık 415 dolar) fiyatla piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Xiaomi'nin resmi lansmanına hazırlanırken, cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.