iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu

Apple, iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modellerini açıkladı. Bazı eski modeller, güncelleme alamayacak.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşmiş ve iOS 16 tanıtılmıştı.

Dün akşam düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'nin 12 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacağını açıkladı.

Ancak iOS 15 işletim sistemine sahip tüm iPhone modelleri, iOS 16 güncellemesi alamayacak.

iOS 16 güncellemesi alacak iPhone'lar

Apple tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Bu nedenle, günümüzde bile hala ilgi gören iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (1.nesil), güncelleme alamayacak.

iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max



