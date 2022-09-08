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- iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu
iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu
Apple, iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modellerini açıkladı. Bazı eski modeller, güncelleme alamayacak.
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 10:10
- Güncelleme : 08.09.2022 - 10:35
Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşmiş ve iOS 16 tanıtılmıştı.
Dün akşam düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'nin 12 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacağını açıkladı.
Ancak iOS 15 işletim sistemine sahip tüm iPhone modelleri, iOS 16 güncellemesi alamayacak.
iOS 16 güncellemesi alacak iPhone'lar
Apple tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Bu nedenle, günümüzde bile hala ilgi gören iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (1.nesil), güncelleme alamayacak.
iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde:
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (2. ve 3. nesil)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max