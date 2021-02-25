7000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M62 duyuruldu

Samsung'un orta seviyeye hitap eden dev bataryalı yeni akıllı telefon modeli Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde ortaya çıktı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih ediyor. Serinin en yeni üyesi Galaxy M62 ise batarya konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor.

Daha önce altığı serfikayla bazı özellikleri ortaya çıkan 7000 mAh sahip Samsung Galaxy M62, Samsung'un kendi web sitesinde ortaya çıktı.

Gelin ortaya seviyeye hitap eden Samsung Galaxy M62'nin özelliklerine daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY M62 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde FullHD+ Super AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy M62, Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9825'ten güç alıyor. Artık orta seviye akıllı telefonların üst sınırı olan 8GB RAM'e sahip telefon, 256GB depolama alanı sunuyor.

Galaxy M62'nin arka panelinde, 64 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor. Telefonun yan panelinde ise bir de parmak izi okuyucusu mevcut.

25W hızlı şarj destekli 7000 mAh kapasiteli dev bataryayla gelen Galaxy M62, aynı zamanda diğer cihazları şarj edebilen bir powerbank gibi de kullanılabilecek.

3 Mart tarihinde satışa sunulacak telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil.