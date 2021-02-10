8 Saniyede Hırsız Yakalıyor!

TAGS Güvenlik ve Alarm Çözümleri, yeni nesil teknolojileri ile hırsızlık teşebbüsü olduğunda müşterilerine ve güvenlik güçlerine 8 saniyede ulaşarak olaya müdahale ediyor.

Türkiye’nin yeni nesil alarm sistemi TAGS’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gündüz ile güvenlik sektöründe yenilikçi ve fark yaratan hizmetlerinin yanı sıra TAGS güvenlik çözümlerinin hızı ve kalitesiyle paydaşların hayat kalitesini nasıl yükselttiğini konuştuk.

DÜNYA ORTALAMASINDAN 7 KAT DAHA HIZLI

Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal şirketlere de anahtar teslim projelendirme modeliyle uçtan uca güvenlik teknolojileri sunduklarını belirten Sedat Gündüz, “Bizim istatistiklerimize göre TAGS sireni olan mekanlara saldırı oranı çok düşük. Her mekana özel güvenlik çözümlerimiz sayesinde hırsızlık girişimlerine sadece 8 saniyede müdahale ediyoruz. Sonuçta bu teknoloji ve çözüm hızıyla hırsızların başa çıkması imkansız, bu yüzden sirenimizin olduğu yerleri tercih etmiyorlar” diyen Gündüz, alarm izlemenin önemine de değindi: “İstatistiklere göre alarm takibi olmayan kameradan ibaret güvenlik sistemleri yeterli korumayı ve caydırıcılığı sağlamıyor, aksine hırsızları cesaretlendirebiliyor. TAGS olarak sabotaja karşı korumalı, üstün güvenlik teknolojimizle beraber Alarm İzleme Merkezinde 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan, son derece organize ve alanında uzman kişilerden oluşan devasa güvenlik ordumuzla her saniye tüm tehlikelere karşı hazırlıklı durumdayız.”

“HIRSIZLAR ZAMANINIZI BİLE ÇALAMAZLAR”

Gündüz, TAGS çözümlerinin fiziksel alanları korumanın ötesinde paydaşların “hayat kalitesini” koruduğunu belirterek: “Paydaşlarımızı hırsızlığa karşı korumakla yetinmiyoruz. Yangın, gaz kaçağı gibi tehlikeli durumları algılayıp size ve yetkili mercilere haber veren sistemlerimizin yanı sıra hastalık halinde tek bir düğmeye basarak tıbbi yardım da alabiliyorsunuz. Evde düştünüz ya da sokakta rahatsızlandınız diyelim, TAGS Panik Butonunda tek bir düğmeye basıyorsunuz ve hemen size ambulans geliyor... TAGS olarak etrafınızda “Güvenlik Çemberi” kurarak güvenli yaşam teknolojisi sunuyoruz. Yalnızca bulunduğunuz yeri değil, sizin olduğunuz her yeri korumayı amaçlıyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK”

“Her gün çok sayıda insana ulaşan sektörün öncülerinden biri olarak daha fazla güvenlik ihtiyacının farkındayız,” diyen TAGS Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz’e göre, güvenlik sistemi kullanan ev ve iş yerlerinin oranı ABD’de yüzde 20, Avrupa’da yüzde 8, Türkiye’de ise henüz yüzde 1,5 dolaylarında. Sedat Gündüz, güvenlik sistemlerinin hırsızlar üzerinde caydırıcılığı göz önüne alındığında fiziksel güvenliğimiz için mutlaka alarm sistemlerinden faydalanmamız gerektiğinin de altını çiziyor.

Gündüz, sektör ve TAGS olarak hedeflerini ise şu sözlerle özetliyor: “Türkiye’nin bu büyük potansiyelini kullanmak adına yerli teknoloji üretimine ve insana yatırım yapmayı sürdürmekte kararlıyız. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız arasında önce Türkiye’deki güvenlik anlayışını yeni bir boyuta taşımak, ardından ise bu yeniliği dünyaya ulaştırmak var.”

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE BİRİNCİ SIRADA

TAGS Genel Müdürü Ümit Biçer, “365 gün 24 saat aktif durumda olan TAGS Alarm İzleme Merkezimiz sayesinde bugüne kadar itfaiye, polis ve ambulans yönlendirmeleriyle çok sayıda insanın hayatına güvenlik sağladık” şeklinde bilgi veriyor.

Biçer, “Şu ana kadar sıfır şikayet – yüzde yüz memnuniyet ile çalışıyoruz. Bizim işimiz insanların en temel ihtiyacı olan güvenliklerini sağlamak. Herkesin sevdiklerini ve değerlerini korumak için bize güvendiğini biliyoruz. Bu büyük sorumluluğu, bugüne kadar olduğu gibi yine en iyi şekilde taşımak için hata payımızın olmadığını bilerek sürekli teknolojik yatırımlar ve eğitimlerle kendimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.

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