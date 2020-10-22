800 milyon kişi işini robotlara kaptırabilir

Hazırlanan yeni bir rapora göre, 800 milyon kişi ekmek kapısını robotlara kaptırma ve mesleklerinin ölmesi riskiyle karşı karşıya.

Son yıllarda, yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan robotlar, iş yükünü de oldukça hafifletiyor. Ancak bu durum, çeşitli mesleklerin ortadan kalkmasına neden olabilir.

Şimdiden insan gücü gerektiren birçok iş alanında robotlar veya ileri teknoloji ürünleri, insanları saf dışı bırakmış durumda.

Yapılan araştırmalara göre küresel çapta iş kaybının neredeyse dörtte biri otomasyon ve robot teknolojilerinden kaynaklanıyor.

800 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Yeni hazırlanan bir rapora göre, 800 milyon kişi ekmek kapısını robotlara kaptırma ve mesleklerinin ölmesi riskiyle karşı karşıya kalacak.

BASİT İŞLERDE BİLE ARTIK ROBOTLAR VAR

Araştırma raporunda; Körfez ülkeleri ile Çekya, Slovakya ve Japonya otomasyona en fazla maruz kalan ülkeler olarak sıralandı. Bu sava gerekçe olarak da bu ülkelerdeki istihdamın büyük çoğunluğunun robotlarla yapılabilecek basit işlere ayrılması gösterildi.

Otomasyon, sadece insan gücü isteyen iş alanlarını daraltmakla kalmayıp, gelir düzeyindeki eşitsizliğin de artmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın orta gelir seviyesindeki işler için kullanılması, düşük ile yüksek gelir arasında uçurumu daha da artırıyor.

Yaşlı nüfus oranının arttığı ülkelerde robotların yaygın olarak kullanılması ise ekonominin ayakta kalması anlamına geldiğinden olumlu etki olarak görülüyor.