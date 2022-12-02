Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo modelleri

Geçtiğimiz aylarda Android 13 tabanlı ColorOS 13 sürümü duyuran OPPO, güncelleme alacak modellerini duyurdu.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz aylarda Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini tanıtmıştı. Çinli şirket, aralık ayında güncelleme alacak telefonları açıkladı.

ColorOS 13 alacak Oppo modelleri

Oppo, bu ay çok sayıda telefonun Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerine kavuşağını duyurdu. Yeni sürümü amiral gemisi Find X5 ve Find X3, Reno 8, Reno 7, F21, K10 ve A serisi cihazlara göndermeye devam eden şirket, 9 Aralık tarihinden başlayarak çok sayıda bütçe ve orta sınıf akıllı telefona destek sunmayı planlıyor.

Güncelleme almaya devam eden modeller:

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno8 Pro

Oppo Reno8

Oppo Reno7

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo K10 5G

Oppo K10

Oppo A96

Oppo A77

Oppo A76

9 Aralık'tan itibaren güncelleme alacaklar:

OPPO Pad (Beta)

OPPO Pad Artist Limited Set (Beta)

OnePlus Ace Pro

15 Aralık'tan itibaren güncelleme alacaklar:

Oppo Find X3 Lite (Fransa)

Oppo Reno7 5G (Hindistan)

Oppo Reno6 Pro 5G (Endonezya, Suudi Arabistan)

Oppo Reno6 5G (Hindistan)

Oppo Reno5 Pro 5G (Suudi Arabista)

Oppo Reno5 5G (Endonezya)

21 Aralık'tan itibaren güncelleme alacaklar:

Oppo Find X3 Neo (Fransa)

28 Aralık'tan itibaren güncelleme alacaklar:

Oppo Reno6 Z (Tayland)

Oppo Reno5 Pro 5G (Hindistan, Pakistan)

Oppo Reno5 Z (Birleşik Arap Emirlikleri)

Oppo F19 Pro+ 5G (Hindistan)

29 Aralık'tan itibaren güncelleme alacaklar: