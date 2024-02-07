879 gün uzayda kaldı: Rus kozmonot Oleg Kononenko'dan yeni rekor!

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Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor.

Bilim insanları ve astronotlar, istasyonun içerisinde çeşitli deneyler ve görevler gerçekleştiriyor.

Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda en çok kalan insan olarak tarihe geçti.

Kononenko, vatandaşı Gennady Padalka'nın 878 gün, 11 saat ve 30 dakikalık uçuşunu geride bırakmayı başardı.

Uzayda en çok kalan insan oldu

Kononenko, 879 gün ile Dünya dışında geçirilen toplam süre sayısında yeni bir rekora imza attı.

Rus kozmonotun, 5 Haziran 2024 tarihinde uzayda geçirdiği sürenin 1.000 güne ulaşması bekleniyor.

Uzay uçuşu süresi rekorları kitabında, Rus astronotların ilk 8 sırada yer aldığı da görüldü. NASA'dan Peggy Whitson ise 675 gün ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Kononenko, 2008'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na beş yolculuk yaptı.

Dünya'dan 423 km. yukarıda Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kononenko, şu ifadeleri kullandı:

Uzaya rekor kırmak için değil, sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum. Çocukluğumdan beri kozmonot olmayı hayal ettim ve arzuladım.



Bu ilgim beni uçmaya devam etmek için motive ediyor. Tüm başarılarımla gurur duyuyorum, ama insanın uzayda toplam kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından daha fazla gurur duyuyorum.



Kendimi herhangi bir şeyden yoksun ya da izole edilmiş hissetmiyorum. Sadece eve döndüğümde, yokluğumda geçen yüzlerce gün boyunca çocukların babasız büyüdüğünü fark ediyorum ve kimse bu zamanı bana geri vermeyecek.