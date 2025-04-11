9. gezegen gerçekten var mı: Yeni teleskop bu soruyu yanıtlayabilir

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Güneş sistemimizin uzak köşelerinde saklandığı düşünülen gizemli bir gezegenin varlığı, gök bilimcileri uzun yıllardır meşgul ediyor.

"Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılan bu varsayımsal gök cisminin, Neptün'ün ötesindeki küçük cisimlerin yörüngelerini etkilediğine inanılıyor.

Şimdi, Şili'de kurulan son teknoloji bir teleskop, bu kozmik gizemi çözmek için umut ışığı oluyor.

VERA C. RUBİN GÖZLEMEVİ GÖREVE BAŞLIYOR

Birkaç yıldır inşa halinde olan Vera C. Rubin Gözlemevi, bu ayın sonlarında faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Şili'nin yüksek dağlarında konumlanan bu tesis, astronomi dünyasına damgasını vuracak özelliklere sahip.

Gözlemevi, 3 milyardan fazla piksel çözünürlüğe sahip dünyanın en büyük dijital kamerasıyla donatılmış geniş diyaframlı, geniş alanlı bir teleskopa sahip.

Bu gelişmiş yetenekler, Rubin Gözlemevi'ni, önerilen dokuzuncu gezegen gibi sönük ve uzak nesneleri tespit etmek için benzersiz bir şekilde uygun hale getiriyor.

YÖRÜNGE TUHAFLIKLARI GEZEGENİN VARLIĞINI DESTEKLİYOR

Dokuzuncu Gezegen'in varlığına dair şu ana kadar elde edilen tek kanıt, Plüton benzeri küçük gök cisimlerinin yörüngelerindeki tuhaflıklar.

Bu kozmik tuhaflıklar, büyük ve görünmeyen bir gezegenin kütle çekim kuvvetiyle açıklanabiliyor.

Ancak, bu yakalanması zor gök cismi, hem uzaklığı hem de sönüklüğü nedeniyle henüz doğrudan gözlemlenemedi.

Caltech gökbilimcisi Mike Brown, Dokuzuncu Gezegen'in varlığının önde gelen savunucularından biri olarak, Rubin Gözlemevi'nin bu göksel hedefi aramak için ideal bir şekilde donatıldığını belirtiyor.

YENİ TELESKOP SÖNÜK NESNELERİ GÖREBİLİYOR

Rubin Gözlemevi'nin operasyon direktörü Bob Blum, teleskoplarının sönük cisimleri bile tespit edebilecek kadar büyük olduğunu vurguluyor.

Gözlemevi, her gece güney gökyüzünün neredeyse tamamını tarayacak ve elde edilen görüntüler, sürekli olarak yeni görüntüleri öncekilerle karşılaştıran bilgisayar sistemleri tarafından işlenecek.

Bu sayede, Dokuzuncu Gezegen'in gökyüzündeki hareketi gibi herhangi bir değişiklik anında tespit edilebilecek.