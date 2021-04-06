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    AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

    AnTuTu puanına göre, mart ayının en güçlü android akıllı telefonlarını sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 12:39
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    AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mart ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı.

    Listeye baktığımızda, tüm modellerin Qualcomm'un en iyi işlemcisi Snapdragon 888'den güç aldığını görüyoruz.

    ZİRVE XIAOMI'NİN

    Mart ayının en güçlü Android telefonu, 23 Mart'ta tanıtılan Xiaomi Black Shark 4 Pro oldu. Oyuncu odaklı model, oldukça üst seviye donanımla karşımıza çıkıyor.

    765 bin 579 puan alan Black Shark 4 Pro, 6,67 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip ekranla geliyor. Telefonda, 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik batarya yer alıyor.

    antutu mart

    Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan Black Shark 4 Pro, 8, 12 ve 16 GB RAM; 128, 256 ve 512GB depolama seçenekleriyle geliyor.

    Black Shark 4 Pro'nun arkasında 64 MP f/1.79 + 8 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 olmak üzere üçlü arka kamera yer alırken, ön tarafta ise 20 MP'lik tek bir kamera yerleştirilmiş.

    Black Shark 4 Pro fiyatlar:

    • 8 GB + 128 GB: 614 dolar
    • 12 GB + 256 GB: 691 dolar
    • 16 GB + 512 GB: 813 dolar

    xiaomi black shark 4

    MART AYININ EN İYİ 10 ANDROİD TELEFONU

    AnTuTu'nun paylaştığı listeye göre, mart ayının en iyi 10 Android telefonu şu şekilde: (Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklere göz atabilirsiniz.)

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