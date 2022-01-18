Saniyede 319 terabit ile en hızlı internet rekoru kırıldı

Saniyede 319 terabit ile en hızlı internet rekoru kırıldı

Japon mühendisler, saniyede 319 terabit internet hızına ulaştı ve en hızlı internet rekorunu kırmayı başardı.

Tıpkı dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarında olduğu gibi, dünyanın en hızlı internet rekorunu kırmak için ülkeler birbirleriyle yarışıyor.

Son olarak Japonya'dan yeni bir rekor denemesi geldi. Rekoru kıran Japon mühendisler, çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye çıkardı.

SANİYEDE 319 TERABİT

2022'in ilk günlerinde yapılan denemede, Japon mühendisler saniyede 319 terabit internet hızına ulaştı ve rekor kırdı. Daha önceki rekor ise saniyede 178 terabit olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni yapılan denemede, aktarım aralarında 3 bin kilometre olan iki nokta arasında gerçekleşti ve hızın 3 bin kilometre boyunca hiç düşmediği belitildi.

Japon mühendisler, söz konusu deneme sırasında dört çekirdekli ve birden fazla dalgayı birleştirebilen optik bir fiber kablo kullandı.

Kullanılan dört çekirdekli optik fiber kabloların günümüz teknolojisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Rekoru kılan Japon mühendisler, elde edilen verilerin daha fazla hızın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu ve yeni rekorlar için çalışacaklarını söyledi.