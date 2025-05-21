AB, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı kısıtlamak istiyor

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Avrupa Birliği (AB), 16 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini kısıtlamak amacıyla yeni bir girişim üzerinde çalışıyor.

Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin desteklediği bu teklif, genç kullanıcılar üzerindeki aşırı ekran süresinin olumsuz etkilerine dair artan endişelerin ardından geldi.

Yeni düzenleme, AB çapında bir "Dijital Yetişkinlik Yaşı" oluşturulmasını ve bu yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına ebeveyn izniyle erişmesini öngörüyor.

AB "DİJİTAL YETİŞKİNLİK YAŞI" ÖNERİSİNİ HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEK

AB ülkeleri, 18 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişebilmesi için ebeveyn iznini zorunlu kılacak AB çapında bir "Dijital Yetişkinlik Çağı" oluşturulmasını öneriyor.

AB dijital bakanlarının, bu yeni yasa teklifini daha ayrıntılı görüşmek üzere haziran ayı başında bir araya gelmesi ve dönem başkanlığını üstlenecek Danimarka'nın konuyu öncelikli hale getirmesi bekleniyor.

Öneri, konsey toplantısı öncesinde destek sağlamak amacıyla diğer üye ülkelerle paylaşılırken, belgede çocukların çevrimiçi risklerden korunmasının "Avrupa düzeyinde kolektif eylem gerektirdiği" vurgulanıyor.

Bu adım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan 2024'te ortaya attığı ve çocukların belirli çevrimiçi etkinliklerden yasaklanması gereken yaşı tanımlayan "dijital çoğunluk" kavramına dayanıyor.

Önerilen yasa, cihaz düzeyinde yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolünü zorunlu kılacak mekanizmalar getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, sosyal medya platformlarında daha fazla etkileşim ve ekran süresi sağlayan açılır pencereler, otomatik oynatma gibi ikna edici tasarım özelliklerini sınırlamayı hedefleyen "Avrupa normları" da tanıtılacak.