AB açıkladı: Alışveriş sitelerindeki yorumların çoğu yanıltıcı

Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerindeki internet alışveriş sitelerinde yer alan kullanıcı yorumlarının büyük çoğunluğunun güvenilir olmadığını açıkladı.

Hepimiz internetten bir ürün satın almadan önce yorumlara bakarız ve bir fikir sahibi oluruz. Peki bu yorumlar ne kadar güvenilir?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toplam 28 Avrupa ülkesi tüketici koruma yetkililerinin katılımıyla 223 büyük internet sitesindeki yanıltıcı tüketici yorumlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen tarama sonuçlarını açıkladı.

YORUMLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YANILTICI

Buna göre; Avrupa'daki çevrim içi mağazalar, alışveriş siteleri, rezervasyon siteleri, karşılaştırma hizmeti sunan siteler ve arama motorlarındaki kullanıcı yorumlarının yaklaşık 3'te 2'sinin güvenilirliği konusunda şüpheler bulunuyor.

Araştırmaya göre, internet sitelerinin yarıdan fazlasında, ürün veya hizmeti gerçekten kullanan tüketiciler tarafından hazırlanmış ve inanılır yorumlar yer almasına yönelik yeterince çaba gösterilmiyor.

Ayrıca, internet sitelerinin yarıya yakını tüketicilere yorumların nasıl toplandığı ve işlendiği konusunda bilgi vermiyor.

Sitelerin yarısı, sahte tüketici yorumlarının nasıl önlendiği konusunda bir açıklama paylaşmıyor.

Söz konusu nedenlerle yorumların gerçek kullanıcılar tarafından yazılıp yazılmadığını doğrulama imkanı olmuyor.

Üstelik Avrupa'daki internet sitelerinin yüzde 55'i, tüketicilere doğru bilgi verilmesini gerektiren AB kurallarına uymuyor.