AB buna da el attı: Apple, iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştırıyor Apple, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle iPhone'lardan Android telefonlara geçişleri kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 25 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası (DMA), Apple gibi büyük teknoloji şirketlerine bazı zorunlu adımlar attırıyor.

Apple, söz konusu yasa uyarınca Avrupa Birliği'nde iPhone kullanıcılarının başka bir işletim sistemine geçişini kolaylaştırmak için çalışacak.

Apple şimdiden çalışmalara başladı

ABD'li teknoloji şirketi, mobil işletim sistemi sağlayıcılarının bir iPhone'dan Android bir telefona veri aktarımı için daha kullanıcı dostu çözümler oluşturmasına yardımcı olacak bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi.

Özelliğin 2025 sonbaharında kullanıma sunulacağı ve bu tarihten sonra Samsung ve Google gibi şirketlerin iPhone'dan veri aktarımı için daha iyi araçlar sunabilecekleri kaydedildi.

AB'deki iPhone kullanıcıları, 2024 yılının sonundan itibaren Safari'yi cihazlarından tamamen kaldırabilecek ve alternatif bir tarayıcı seçebilecek.

Bu planın bir parçası olarak Apple, tarayıcı verilerinin aynı cihazdaki başka bir tarayıcıya aktarılması için bir tarayıcı değiştirme çözümü de geliştiriyor.