AB, gizli anlaşma nedeniyle Google ve Meta'yı soruşturuyor

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Google ve Meta, çocuklara yönelik reklamlar konusunda AB soruşturmasıyla karşı karşıya.

Avrupa Komisyonu, iki şirketin YouTube'da çocukları hedefleyen Instagram reklamları yayınlayarak gizli bir anlaşma yapıp yapmadığını araştırıyor.

GOOGLE VE META'NIN GİZLİ ANLAŞMASI

Financial Times'ın haberine göre, Google ve Meta, YouTube'da 13-17 yaş arası çocukları hedefleyen Instagram reklamları yayınlamak için gizli bir anlaşma yapmış olabilir. Bu durum, Google'ın çocuklara yönelik reklamları yasaklayan politikasına aykırı.

Google çalışanlarının, Meta'ya reklamları "bilinmeyen" olarak etiketlenmiş bir gruba odaklamasını tavsiye ettiği bildiriliyor. Bu grup, 18 yaşın altındaki çok sayıda kullanıcıyı içeriyordu.

İki şirket, Kanada'da bir pilot reklam programı başlattı ve ardından bu programı ABD'ye genişletti. Ancak, kamuoyuna yapılan şikayetlerin ardından programın diğer ülkelere yayılması durduruldu.

Google, yaptığı açıklamada gençleri korumak için sektör lideri önlemler aldıklarını ve bu konudaki çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

AB SORUŞTURMASI

Avrupa Komisyonu, Google ve Meta'nın çocuklara yönelik reklam kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Komisyon, iki şirketten dahili yazışmalar ve YouTube reklamları hakkında bilgi talep etti.

AB, daha önce de YouTube, Snapchat ve TikTok gibi platformlardan algoritmalarının kullanıcılara içerik önerme şekli hakkında bilgi talep etmişti.