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    AB mahkemesinden Amazon kararı

    Amazon'a Lüksemburg’daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon euronun üzerinde vergi borcu çıkaran karar iptal edildi.
    • AA
    • 12.05.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 15:32
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    AB mahkemesinden Amazon kararı

    Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon hakkındaki kararını verdi.

    Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Amazon'un AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

    AMAZON'U CEZALANDIRAN KARAR İPTAL

    Mahkeme, Lüksemburg'un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete seçici biçimde avantaj sağlamadığına hükmetti.

    Kararda, AB Komisyonu'nun iddialarını yeterli biçimde kanıtlayamadığı belirtilerek, Amazon'u cezalandıran ve 250 milyon eurodan fazla vergi borcu içeren kararın iptal edildiği ifade edildi.

    AB mahkemesinden Amazon kararı #1

    AMAZON VE LÜKSEMBURG'UN İTİRAZI

    AB Komisyonu 2017 yılında, Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarını yasa dışı bulmuş ve şirketin 250 milyon euroluk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti.

    Söz konusu karara Amazon firması ve Lüksemburg itiraz etmiş ve hukuki süreç başlatmıştı.

    Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

    AB mahkemesinden Amazon kararı #2

    FRANSIZ ŞİRKETE YÖNELİK KARAR HUKUKİ BULUNDU

    Genel Mahkeme, Fransız enerji şirketi Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı 120 milyon euro geriye dönük vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını ise hukuki buldu.

    Kararda, Lüksemburg tarafından Engie grubuna ait şirketlere sağlanan vergi uygulamalarının firmaya avantaj sağladığı belirtildi.

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