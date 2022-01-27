AB: WhatsApp kişisel veri konusunda kullanıcıları daha çok bilgilendirmeli

AB: WhatsApp kişisel veri konusunda kullanıcıları daha çok bilgilendirmeli

Avrupa Birliği, WhatsApp'ın kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı yakından takip ediyor.

AB Komisyonu, WhatsApp yönetimine bir mektup gönderdi. Komisyondan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'a gönderilen mektupta, şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi.

AB GARANTİ İSTEDİ

AB, WhatsApp'ın değişikliklerinin AB'nin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etti.

AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

"WHATSAPP'IN ŞUBATA KADAR SÜRESİ VAR"

Reynders, "WhatsApp'ın endişelerimizi nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle bize geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi bulunuyor." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu.

WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.