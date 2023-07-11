AB yasaları, Threads kullanımını engelliyor Meta, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'ndan dolayı Threads platformunu AB üyesi ülkelere kullanıma açamıyor.

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i piyasaya sürdü.

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Threads, AB ülkelerinde kullanılamıyor

Meta, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'ndan dolayı Threads platformunu AB üyesi ülkelere kullanıma açamıyor.

Threads'in Instagram giriş gerekliliği, Meta için sorunlara yol açıyor ve AB yasalarına uymuyor.

Meta, Threads hesaplarının sadece e-postalarıyla oluşturulmasına izin vererek bu sorunu çözebilir, ancak bu da uygulamanın büyümesini yavaşlatabilir.

Şimdilik Meta'nın nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.