ABD 52 yıl sonra ilk kez fırlatmıştı: Ay'a inen araç için yolu sonu göründü ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında uzaya yolladığı "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay yüzeyinde yan yatmıştı. Şirket, görevi sonlandırdığını resmen duyurdu.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

"Odysseus" veya kısaca "Odie" lakaplı Ay'a iniş aracı, geçtiğimiz hafta Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yola çıktı ve daha sonra yüzeye indi.

Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

Araç yüzeyde yan yattı

"Odysseus" adlı uzay aracı, Ay yüzeyinde yan yattı. Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, Odysseus'un "çok hızlı iniş yapması sebebiyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini" söyledi.

Görev resmen sonlandı

IM-1'in Ay'a iniş görevi, 27 Şubat'ta resmen sona erdi. Intuitive Machines, güneş panellerine güneş ışığının düşmemesi nedeniyle Odysseus iniş aracının artık pillerini şarj edemeyeceğini açıkladı.

İnsan hatasından kaynaklanıyor

IM-1'in navigasyon sisteminde meydana gelen bir insan hatası, aracın iniş sırasında devrilmesine neden oldu.

Araç, 22 Şubat'ta Ay'a indiğinde, bunu iniş aracının yazılımına eklenen NASA deneysel navigasyon sisteminin yardımıyla yaptı.

İniş aracının navigasyon sistemi; hızı, yönü ve konumu tahmin etmek için lazerlere dayanıyordu. Ne yazık ki bu lazerler fırlatma öncesi teknisyenlerin gözleri için tehlike oluşturuyordu.

Dolayısıyla, sistem otomatik olarak etkinleşecek şekilde programlanamadı. Bunun yerine bir insan tarafından manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyordu. Ancak sistem düzgün bir şekilde etkinleştirilemeyince araç iniş sırasında devrildi.

Bu aksaklıklara rağmen uçuş mühendisleri, Odysseus ile iletişimi sürdürmeyi başardılar ve iniş aracından yeni görüntüler aldılar.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.