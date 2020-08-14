ABD, 5G teknolojisi için Slovenya ile anlaştı

ABD, 5G teknolojisi için Slovenya ile anlaştı

5G ağlarından Huawei'yi tamamen devre dışı bırakan ABD, Slovenya ile "5G Temiz Ağ Güvenliği" için iş birliği protokolü imzaladı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi 5G ağlarından tamamen yasaklayan ve diğer ülkelerin de Çinli şirketi yasaklaması için baskı kuran ABD, Slovenya ile "5G Temiz Ağ Güvenliği" için bir anlaşma yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Avrupa turunun ikinci durağında Slovenya'nın Bled şehrinde Başbakan Janez Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Jansa ile “5G Temiz Ağ Güvenliği" için iş birliği protokolü imzalayan Pompeo, "Özgür uluslar, otorite tehditlerine karşı koyabilmek için beraber çalışmak zorunda." dedi.

"ZAMAN ÇİN'İN ALEYHİNE İŞLİYOR"

Pompeo, Slovenya'nın 5G ağı için Ericsson ile anlaştığını ve bu İsveç markasının Huawei'ye oranla çok daha güvenilir bir alternatif olduğunu belirterek, "Zaman, Çin Komünist Partisi ve bilgiyi kontrol etme çabalarının aleyhine işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Janez Jansa ise ülkesinin gelecekte de ABD ile ortak çalışmalar yürütmekten büyük memnuniyet duyacağını söyleyerek, Slovenya'nın bilişim teknolojileri noktasında kendisini oldukça geliştirdiğini ifade etti.