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    ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'a dava açmaya hazırlanıyor

    ABD Adalet Bakanlığı, Google'a karşı açtığı tekel davasının ardından bir dava da Facebook'a açmak için hazırlık yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 13:27
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    ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'a dava açmaya hazırlanıyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de tekelcilik suçlamalarıyla gündeme geldi.

    Geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti, Google'a karşı "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında yeni bir dava açmıştı.

    Söz konusu kanun kapsamında açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanmıştı.

    AYNI DAVADAN FACEBOOK'A DA AÇILABİLİR

    Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Facebook’a karşı tekelleşme karşıtı (tröst karşıtı) dava açma konusunda karar vermeye giderek yaklaştığı belirtiliyor.

    Ayrıca FTC'nin Facebook konusunu görüşmek için toplandığı, ancak henüz bir kararın çıkmadığı da gelen haberler arasında.

    mark zuckerberg

    RAKİPLERİNİ SATIN ALDIĞI İÇİN RADARA GİRDİ

    Yaklaşık 3 milyar kullanıcısı ve 800 milyar dolarlık piyasa değeriyle Facebook, sosyal medyada tekel kurmuş durumda.

    Facebook, 2012’de 1 milyar dolara fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ı, 2014’te de 19 milyar dolara mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı satın almıştı.

    Instagram: @eshteknoloji

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