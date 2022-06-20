ABD, Avrupa'nın tek tip şarj girişi yasasına destek verdi

Avrupa Birliği, farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmek için tek tip şarj cihazı yasasını onaylamıştı. Benzer bir öneri ABD'den de geldi.

Avrupa Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltacağını ve müşterilere kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, resmen onaylanmıştı.

Avrupa Parlamentosu, 27 AB ülkesi ve Avrupa Parlamentosu'nun 2024 sonbaharından itibaren akıllı telefonlar, tabletler, konsollar ve dijital kameralar için evrensel bir şarj cihazı getirmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Yeni karar ile birlikte, AB ülkelerinde satılacak küçük ve orta ölçekli tüm elektronik cihazlarda USB-C bağlantı noktası bulunması zorunlu olacak.

ABD'den destek geldi

Bir grup Demokrat senato üyesi, ABD Ticaret Bakanlığı'nı, tüm akıllı telefon üreticilerinin tek tip şarj cihazına geçmesi için Avrupa'yı takip etmeye çağırdı.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo'ya gönderilen bir mektupta, senatörler Elizabeth Warren ve Bernie Sanders ile birlikte senatör Ed Markey, tüm mobil cihazlarda ortak bir şarj bağlantı noktası gerektirecek bir strateji geliştirilmesini talep etti.

Senatörler, AB'nin tek tip şarj girişi için üreticileri zorlamakla akıllıca bir hareket yaptığını ve aynısının ABD tarafından da yapılması gerektiğini savundu.

Senatörler, Apple'ın Lightning girişleri gibi şarj cihazlarının gereksiz miktarlarda atık yarattığını söylüyor.