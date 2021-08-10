ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Çin'in gerisinde kalıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, teknoloji alanında Çin'in hızlı adımlarla ilerlediğini ve kendilerinin daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda, özellikle teknoloji alanında ABD ile Çin arasında ciddi bir rekabet var. Özellikle Çin'in geliştirdiği yeni teknolojiler ve yaptığı yatırımlar, ABD'li yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Maryland Üniversitesinde düzenlenen bir oturuma konuk oldu.

Altyapı, inovasyon, bilim ve teknoloji alanlarında ABD'nin daha rekabetçi ve güçlü olması gerektiğini belirten Blinken, Amerikan dış politikasının güçlü unsurlarından birinin de ülkenin kendi içindeki altyapı ve teknolojik üstünlüğü olduğunu kaydetti.

"GERİYE DÜŞÜYORUZ"

Blinken, "Alt yapımızın dayanıklılığı ve inovasyondaki gücümüze karşı şunu söylemeliyim ki daha iyisini yapabiliriz. Bir zamanlar olduğumuz yerin gerisine düşüyoruz.

"RAKİPLERİMİZ ÖNÜMÜZE GEÇTİ"

Rakiplerimiz, yavaş fakat emin bir şekilde aradaki farkı kapatıyor. Hatta bazı alanlarda önümüze geçtiler bile. Eğer bu trend devam ederse daha rekabetçi bir dünyada daha az rekabetçi oluruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİN HIZLI ADIMLARLA İLERLİYOR"

Çin'e doğrudan atıf yapan ABD'li Bakan, teknolojik birçok alanda Pekin'in hızlı adımlarla geldiğini ve kendilerinin daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

"BİZDEN 3 KAT DAHA ÇOK HARCIYORLAR"

ABD'nin alt yapıda yeni hamleler başlatması gerektiğine işaret eden Blinken, "Örnek olarak Çin, bizim yılda harcadığımızın 3 katını alt yapıya harcıyor." dedi.

Küresel ölçekte alt yapıda ABD'nin şu an 13. sırada bulunduğunu hatırlatan Blinken, gerekli adımları atmazlarsa, önlerindeki 12 ülkeyle aralarındaki farkın açılacağını belirtti.