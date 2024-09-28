ABD duymasın: TikTok'un Sahibi ByteDance kendi çiplerini üretecek TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance, kendi yapay zekâ çiplerini geliştirmeye başlıyor.

Haber Merkezi

Çin merkezli teknoloji devi ByteDance, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırmak amacıyla önemli bir adım attı.

TikTok uygulamasının sahibi olan şirket, kendi çiplerini üretme kararı aldı. Bu gelişme, hem Çin'in yarı iletken sektöründeki yükselişini hem de küresel teknoloji rekabetini derinden etkileyebilir.

ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımları ve çip tedarik zincirindeki gerginlikler, ByteDance'ı kendi çiplerini üretmeye iten en önemli nedenlerden biri.

Böylece şirket, dışa bağımlılığını azaltarak daha güvenli bir üretim zinciri oluşturacak.

İKİ AMAÇ İÇİN KULLANILACAK

Şirketin üreteceği yeni çipler, yapay zekâ eğitimi ve büyük miktarda veri içeren bir makine öğrenimi modelinin öğretilmesi için kullanılacak.

ByteDance bu yıl yaklaşık 200 bin NVIDIA H20 GPU'su için 2 milyar doların üzerinde harcama yaptı, ancak bunların çoğu henüz teslim edilebilmiş değil.

Yüksek maliyet ve sınırlı tedarik nedeniyle şirket, kendi yapay zekâ çiplerini oluşturarak NVIDIA'ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

ByteDance bunu başarmak için deneyimli bir yapay zekâ çip tasarımcısı olan Broadcom ile çalışıyor ve TSMC'nin teknolojilerinden faydalanıyor.

Eğer ByteDance başarılı olursa Çin'deki yapay zekâ donanım pazarı köklü değişimlere uğrayabilir ve ülkenin NVIDIA gibi yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azalabilir.