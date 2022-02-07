ABD Hazine Bakanlığı'ndan NFT uyarısı: Yeni riskler var

ABD Hazine Bakanlığı, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yeni riskler oluşturabileceğini söyledi.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Geçtiğimiz yıldan beri gündemden düşmeyen NFT'ler, aynı zamanda dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor.

ABD'DEN RİSK UYARISI

ABD Hazine Bakanlığı, NFT'ler gibi gelişmekte olan dijital sanat piyasasının yeni riskler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek değerli sanat eserlerinin ticareti yoluyla kara para aklama ve terörizmin finansmanının kolaylaştırılması üzerine bir çalışma yayınlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yüksek değerli sanat piyasasında bazı kara para aklama riskine ilişkin kanıtlar bulunduğunu, terörün finansmanı riskine ilişkin kanıtların ise sınırlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

NFT'ler; dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar ve hırsızlık gibi pek çok alanda kullanılmaya başlandı.

Chainalysis'in hazırladığı rapora göre, NFT'leri kara para aklama amacıyla kullananların sayısı da giderek artıyor.

Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, NFT'lerin kötü amaçlı kullanımı 2020 yılında yok denecek kadar azken, 2021 yılında bir anda yukarılara doğru fırladı.