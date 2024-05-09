ABD, Huawei'ye verilen ihracat lisanslarını iptal etti: Intel çip satamayacak ABD, Huawei'ye çip satışı için verilen bazı ihracat lisanslarını iptal etti. Bu kapsamda, Intel ve Qualcomm’un Çinli şirkete çip satması yasaklandı.

ensonhaber.com

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

Çin, tüm baskılara rağmen yonga teknolojilerinde oldukça ilerleme kaydetti. Bu nedenle, ABD hükümeti, Çinli firmalara olan baskısını artırdı.

Huawei'ye yeni yasak geldi

ABD, Huawei'ye çip satışı için verilen bazı ihracat lisanslarını iptal etti. Bu kapsamda, Intel ve Qualcomm’un Çinli şirkete çip satması da engellenmiş oldu.

Huawei, 2019 yılında ABD'nin ticaret kara listesine dahil edildi ve Çinli teknoloji devine 5G çipleri de dahil olmak üzere teknoloji satması yasaklandı, çünkü ülkenin güvenliği konusunda endişeler vardı.

Huawei, Çinli SMIC tarafından 7nm sürecinde geliştirilen ve 5G yeteneğine sahip Kirin 9000 ve 9010 yongalarını üretiyor. Bu nedenle şirket, Qualcomm yasağından pek de etkilenmeyecek.

Ancak Intel'in Huawei'ye çip satamayacak olması Çinli şirketi etkileyebilir. Huawei'nin MateBook serisi, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede satılıyor.

Huawei'nin Intel'den çip alamayacak olması, şirketin dizüstü bilgisayar satışlarını dünya çapında zora sokabilir.

ABD, Intel ile Huawei iş birliğinden rahatsız olmuştu

Huawei, geçtiğimiz ay Intel’in üst düzey yapay zekalı Core Ultra 9 çipini kullanan MateBook X Pro dizüstü bilgisayarını tanıtmış, ancak bu durum ABD'li yetkililerin tepkisine neden olmuştu.