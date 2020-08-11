ABD, kendi vatandaşlarının verilerini topluyor

Yeni ortaya çıkan belgelerde, Anomaly Six LLC isimli bir firmanın, uygulamalardan kullanıcı verilerini toplayarak ABD Savunma Bakanlığı’na sattığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda verileri Çin hükümetiyle paylaştığı için TikTok'a baskı uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, Çinli uygulamanın ABD'deki haklarını satın alması için Microsoft'u görevlendirmişti.

The Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni belgeler ise ABD hükümetinin de pek masum olmadığını gösteriyor.

Belgelere göre ABD merkezli Anomaly Six LLC isimli bir şirketin, uygulamalardan kullanıcı verilerini toplayarak ABD Savunma Bakanlığı’na sattığı ortaya çıktı.

GELİŞTİRİCİLERLE ANLAŞARAK VERİLERİ TOPLUYOR

Anomaly Six LLC, verileri toplayabilmek için 500'den fazla geliştiriciyle çalışıyor. Geliştiriciler, uygulamalarına özel bir takip kodu yerleştiriyor ve bu kod sayesinde kullanıcı verileri toplanıp bakanluğa satılıyor.

ABD'li şirket, verileri kanunlara uygun bir şekilde topladığını belirttiği için henüz bir dava açılmış değil. Ancak, kullanıcı verilerinin hükümete satılması kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmıyor.

Anomaly Six LLC, ortaya çıkan belgeleri reddetmiyor ve kullanıcı verilerini topladığını kabul ediyor. Bununla birlikte hangi uygulamaların takip kodu taşıdığı bulunabilmiş değil.