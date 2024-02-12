ABD kesenin ağzını açtı: Çip çalışmalarına 5 milyar dolar yatıracak ABD yönetimi, çip araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

İki süper güç arasındaki rekabet; ekonomi, güvenlik ve inovasyon alanlarında büyük değişikliklere yol açarken, dünya ticaret dengesini de ciddi şekilde etkiliyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

ABD'den 5 milyar dolarlık yatırım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'de AR-GE'yi artırma hedefi kapsamında yarı iletkenle ilgili araştırma, geliştirme ve iş gücü ihtiyaçlarına milyarlarca dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Bu yatırımların ülkenin yarı iletken AR-GE alanındaki konumunu ilerleteceği ifade edilen açıklamada, ayrıca, yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin zaman ve maliyetinin azaltılması ile ABD ulusal güvenliğinin güçlendirilmesine katkı yapacağı vurgulandı.

Açıklamada, Amerika'da icat edilen yarı iletkenlerin modern ekonominin omurgasını oluşturduğuna işaret edilerek, ancak bugün ABD'nin küresel arzın yüzde 10'undan azını ürettiğine ve ülkede en gelişmiş çiplerden hiçbirinin üretilemediğine dikkati çekildi.

5 milyar dolar harcanacak

ABD yönetimi, kamu-özel sektör ortaklığında kurulan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezinin (NSTC) de dahil olduğu çip araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

Son dönemdeki hızlı teknolojik ilerleme ve sürekli yeni cihazların piyasaya sürülmesi, çiplere olan talebi büyük ölçüde artırdı.

Özellikle akıllı telefonların ve diğer akıllı cihazların popülerliğinin artması, çip üreticilerini yüksek talepleri karşılamak için zorlayan bir faktör oldu.

Yaşanan çip krizi sebebiyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, iPhone 12 model telefonunun tanıtımını çip krizi sebebiyle belirli bir süre ertelemek zorunda kalmıştı.