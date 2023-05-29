ABD merkezli NVIDIA, İsrail'e süper bilgisayar inşa etti Çip üreticisi NVIDIA, İsrail'in en güçlü yapay zeka (AI) süper bilgisayarını inşa ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA, yapay zeka uygulamalarına yönelik artan müşteri talebini karşılamak için İsrail'in en güçlü yapay zeka (AI) süper bilgisayarını inşa ettiğini duyurdu.

Dünyanın en değerli çip şirketi NVIDIA, bulut tabanlı sistemin yüz milyonlarca dolara mal olacağını ve 2023'ün sonuna kadar kısmen faaliyete geçeceğini söyledi.

Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Gilad Shainer, NVIDIA'nın İsrail'de 800 startup ve on binlerce yazılım mühendisi ile çalıştığını belirtti.

İsrail-1 olarak adlandırılan sistemin, onu dünyanın en hızlı yapay zeka süper bilgisayarlarından biri yapmak için sekiz adede kadar yapay zeka hesaplama performansı sunması bekleniyor.

İsrail'deki şirketlerin bugün sahip olmadıkları bir süper bilgisayara erişebileceklerini belirten Gilad Shainer, sözlerine şöyle devam etti:

Bu sistem, şirketlerin eğitimlerini çok daha hızlı yapmalarını ve daha karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek çözümler oluşturmalarını sağlayacak büyük ölçekli bir sistem.

İsrailli çip şirketini satın almıştı

NVIDIA, İsrailli çip tasarımcısı Mellanox Technologies'i 2019'da yaklaşık 7 milyar dolara satın almıştı.

Shainer, NVIDIA'nın süper bilgisayar için birinci önceliğinin İsrailli ortakları olduğunu söyledi ve "İleride İsrail dışındaki ortaklarla çalışmak için bu sistemi kullanabiliriz." dedi.