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    ABD, NROL-44 isimli casus uydusunu uzaya fırlattı

    ABD, "NROL-44" isimli casus uydusunu uzaya gönderdi. Ulusal Keşif Ofisi'ne ait uydunun, hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.12.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 11:34
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    ABD, NROL-44 isimli casus uydusunu uzaya fırlattı

    Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "NROL-44" isimli uydu, "Delta IV Heavy" taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya doğru yola çıktı.

    ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisi'ne (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

    Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

    ABD, NROL-44 casus uydusunu fırlattı

    nrq44

    Amerika'nın casus uydu filosunu işletmekten sorumlu kurum olan Ulusal Keşif Ofisi (NRO), Dünya yüzeyinin optik ve radarla görüntülenmesi, açık denizlerdeki gemilerin algılanması ve izlenmesi, radyo sinyalleri ile iletişimin kesilmesi dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getiren uydular fırlatıyor.

    Bu nedenle kurum, NROL-44 uydusunun ne amaçla uzaya gönderildiği hakkında detay açıklamaktan kaçınıyor.

    Şimdiye kadar gizli olarak  NROL-26, 32, 15 ve 37 uyduları fırlatılmıştı. NROL-44 uydusunun da bu filoya katılması bekleniyor.

    nrol 44

    Instagram: @eshteknoloji

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