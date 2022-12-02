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    ABD polisi katil robotları işe aldı

    ABD'de, San Francisco polisinin katil robot kullanımına onay çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 11:10
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    ABD polisi katil robotları işe aldı

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin, Meksika sınırında devriye gezmeleri için robot köpekleri kullanmayı planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Daha sonra ise ABD Uzay Kuvvetleri, paylaştığı askeri bir basın açıklamasında, robot köpekleri kullanmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

    Şimdi de katil robotlar devrede

    ABD'de, San Francisco polisinin katil robot kullanımına onay çıktı. Aktivistler, öldürme eyleminin daha kolaylaşacağını savunarak karara tepki gösterdi.

    Yetkililer ise öldürme kapasitesine sahip robotların sadece aşırı durumlarda kullanılacağını savundu.

    ABD polisi katil robotları işe aldı #1

    Öte yandan kent polisi, halihazırda kolluk kuvvetlerinin elinde öldürme kapasitesi olan robotların olmadığını açıkladı.

    Bir polis sözcüsü, "Robotlar; şiddet içeren, silahlı veya tehlikeli konuları içeren müstahkem yapıları aşmak için potansiyel olarak patlayıcı yüklerle donatılabilir." dedi.

    ABD'nin Teksas eyaletinde polis daha önce ölümcül robotları kullanmıştı. 2016'da Dallas polisi, iki memuru öldüren ve birkaçını daha yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donanmış bir robottan yardım almıştı.


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