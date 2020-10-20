ABD, Polonya'ya iki nükleer santral kuracak

ABD, Polonya'ya iki nükleer santral kuracak

ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek. Santrallerden ilkinin 2033 yılında, ikinci santralin ise 2039 yılında kullanıma açılması planlanıyor.

ABD ile Polonya arasında, Polonya Nükleer Enerji Programı ve Polonya'da sivil nükleer endüstrinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir anlaşma imzalandı.

Pandemi dolayısıyla ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile Polonya hükümetinin stratejik enerji altyapı vekili Piotr Naimski tarafından video konferans yoluyla imzalanan anlaşmanın detayları da gün yüzüne çıktı.

ABD'DEN POLONYA'YA 2 NÜKLEER SANTRAL

Anlaşma ile birlikte ABD, Polonya'ya 6-9 KW kurulu kapasiteli PWR tipi reaktöre dayanan iki nükleer santral inşa edecek.

Anlaşmada belirtilen takvime göre 2021 yılında santralde kullanılacak teknoloji seçilecek, 2022 yılında birinci santralin inşa yeri belirlenecek, ardından teknoloji sağlayıcısı ve ana yüklenici firmayla anlaşma imzalanacak.

İLK SANTRAL 2026'DA

2026 yılında inşaatına başlanacak ilk santral 2033 yılında hizmete sunulacak. İkinci santralin yapımına ise 2032 yılında başlanması öngörülürken, kullanıma sunulma tarihi ise 2039 olarak açıklanmış durumda.

Nükleer santrallerin inşa edileceği yer olarak ise şimdilik Polonya'nın kuzeyinde yer alan Lubiatowo-Kopalino ile güneyinde yer alan Zarnowiec köyleri seçildi.