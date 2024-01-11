ABD tepkili: Bill Gates, Microsoft'un Çin'deki yapay zeka fabrikasını desteklemeye devam ediyor Bill Gates, Amerika'ya karşı kullanılabilecek silahlar üretebileceği korkusuna rağmen Microsoft'un Şangay'daki mega laboratuvarına olan desteğini sürdürüyor.

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Son yıllarda ABD ve Çin arasında giderek artan gerilim, teknoloji sektöründe çip üretimi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.

İki süper güç arasındaki rekabet; ekonomi, güvenlik ve inovasyon alanlarında büyük değişikliklere yol açarken, dünya ticaret dengesini de ciddi şekilde etkiliyor.

ABD ve Çin, son yıllarda mikroçipler, yarı iletkenler ve ileri teknoloji ürünleri gibi kritik alanlardaki üstünlüklerini sağlamak için yoğun bir yarış içindeler.

Çipler, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, yapay zeka uygulamalarından savunma teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bu nedenle, çip üretimi ve tedarik zincirleri ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet açısından hayati öneme sahip.

ABD'nin endişelerine rağmen Microsoft Çin'e yatırım yapıyor

Microsoft'un Çin'deki gelişmiş yapay zeka laboratuvarı, son zamanlarda ABD'nin gündeminde.

Laboratuvar, 1998 yılında açıldı ve dünyanın en önemli yapay zeka merkezlerinden biri haline geldi.

Microsoft Asya Araştırma Laboratuvarı (MSRA), Çin'in yükselen bir demokrasi olarak iyimser olduğu bir dönemde açıldı, ancak ABD ile Çin arasındaki gerilimler yoğunlaştıkça, onu kapatma veya küçültme yönündeki iç baskı da arttı.

Bu baskı, Biden yönetiminin Çin'in 'askeri, istihbarat, gözetleme veya siber destekli yeteneklerine' yardımcı olabilecek Çin teknoloji girişimlerine ABD yatırımlarını yasaklamasının ardından son aylarda daha da yoğunlaştı.

Bill Gates, Çin'deki laboratuvarı destekliyor

Ancak teknoloji devinin kurucusu Bill Gates, Çin'deki laboratuvarı savunmaya devam ediyor ve Microsoft'un araştırma liderleri ve mevcut başkanıyla birlikte laboratuvarın açık tutulması için baskı yapıyor.

Microsoft'un Çin'deki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki yapay zeka yatırımları karşılıklı olarak faydalı oldu; Microsoft geçen mali yılda 212 milyar dolar gelir elde edildi ve Çin'in askeri-endüstriyel kompleksi tarafından oldukça değer verilen yerel yeteneklerin yetiştirilmesi sağlandı.

Microsoft'un Çin'deki yapay zeka laboratuvarının mezunları, ülkenin yerel teknoloji devlerinde önemli görevlere geldi; bunlardan ikisi, Çin'in geniş ulusal gözetleme sistemini güçlendirmesine yardımcı olan yüz tanıma geliştiricisi Megvii'nin başında yer alıyor.

Bill Gates, koronavirüs pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra geçen haziran ayında Çin'i ziyaret ettiğinde, Başkan Xi Jinping, Gates'i 'bu yıl tanıştığım ilk Amerikalı arkadaşım' olarak tanımladı.

New York Times'a isimsiz olarak konuşan mevcut ve geçmiş dört Microsoft çalışanı, şirketin üst düzey liderlerinin hem Şanghay hem de Pekin'de ofisleri bulunan Microsoft MSRA'nın geleceği konusunda ikiye bölündüğünü söyledi.

Bill Gates geri adım atmıyor

Teknoloji devinin kurucusu Bill Gates ve şirketin araştırma liderleri (Baş Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott ve Microsoft'un araştırma başkanı Peter Lee dahil) laboratuvarın kararlı savunucuları olmaya devam ediyor.

Microsoft-Çin ilişkisi

Microsoft, Çin'in gözetim ve sansür beklentilerinin bir kısmına tepki olarak, uyumluluk sorunları nedeniyle Asya ülkesinde LinkedIn'i kapatarak tepki gösterse de bazen aynı taleplere boyun eğdi.

Örneğin, şu anda Çin'deki tek yabancı arama motoru olan Microsoft Bin, Çin hükümetinin sansür politikalarını kabul eti.

Ayrıca şirket, Çin'deki kurumsal müşterilere Windows işletim sisteminin düzenlenmiş sürümlerine, bulut bilişimine ve uygulamalarına erişim olanağı sunuyor.