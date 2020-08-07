ABD, tüm Çinli şirketleri tamamen yasaklamanın peşinde

Trump yönetimi, Çin merkezli teknoloji şirketlerinin dijital hizmetlerden tamamen arındırılmasını istiyor.

Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla bir süredir TiKTok'u yasaklamak için planlar yapan ABD Başkanı Donald Trump, şirketin ABD'deki haklarını satın almak için Microsoft'u görevlendirmişti.

Ayrıca Trump, herhangi bir satın alma olmaması durumunda ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

DİĞER ÇİNLİ UYGULAMALAR DA NASİBİNİ ALACAK

ABD hükümeti, üzerinde çalıştığı "temiz ağ" isimli proje ile Çin merkezli teknoloji şirketlerinin dijital hizmetlerden tamamen arındırılmasını istiyor. Bu kapsamda ABD'nin gizliliğini tehdit eden bütün Çin merkezli uygulamaların da ülkede yasaklanması planlanıyor.

TEK ENGEL APPLE VE GOOGLE

Washington yönetiminin böyle bir karar almasının öndeki en büyük engel ise Apple ve Google. Dünyanın en büyük iki mobil uygulama mağazasına sahip şirketlerin böyle bir karara evet demesi halinde, daha büyük sıkıntıların oluşacağından endişe ediliyor.

Çünkü Apple ve Google'ın Çinli uygulama geliştiricileriyle oldukça iyi ilişkiler içinde oldukları biliniyor.

30 EYALETİN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR

ABD hükümetinin böyle bir projeyi hayata geçirebilmesi için 30 eyaletin onay vermesi gerektiği söyleniyor. Hükümet, ayrıca temiz bir iletişim ağı oluşturabilmek için Nokia, Ericsson ve Samsung gibi şirketlerle de görüşme halinde.