ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'i bir tehdit olarak görüyor

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'i bir tehdit olarak görüyor

ABD Uzay Kuvvetleri Generali John Raymond, uzayda önemli bir güç haline gelmeye başlayan Çin'i bir tehdit olarak gördüklerini açıkladı.

Son zamanlarda uzay yarışında oldukça büyük mesafeler kateden Çin, geçtiğimiz günlerde Ay'dan örnek toplamak için yeni bir uzay aracı fırlatmıştı.

Çin'in, geçtiğimiz yıl Ay'ın öteki yüzüne iniş yaparak oldukça ses getirmesi ve bu yıl da Ay'dan örnek toplayacak olması, ABD'yi rahatsız etmişe benziyor.

ÇİN, ABD İÇİN BİR TEHDİT

ABD Uzay Kuvvetleri Generali John Raymond, uzayda önemli bir güç haline gelmeye başlayan Çin'i bir tehdit olarak gördüklerini açıkladı. Raymond, ABD'nin uzaydaki Çin ve Rusya tehditine karşı müttefikleriyle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Görünüşe göre iki ülke arasındaki politik ve ekonomik gerilimler, önümüzdeki yıllarda uzaya da sıçrayacak.





UZAY YARIŞINDA YENİ DÖNEM

Bildiğiniz gibi ABD, Soğuk Savaş döneminden bu yana uzayın tartışmasız lideri konumundaydı. Ancak son zamanlarda Çin'in gerçekleştirdiği önemli uzay görevleri, ABD'yi oldukça rahatsız etmişe benziyor.

Ay görevlerinden başka, Mars'tan Dünya'ya örnekler getirme ve Jüpiter'e uzay sondaları gönderme gibi yine yüksek bütçeli planlara sahip Çin, önümüzdeki yıllarda ABD'nin en büyük rakibi olacak.

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