ABD ve Avrupa polisi, DarkNet'e operasyon düzenledi

ABD ve Avrupa, internetin karanlık yüzü olarak nitelendirilen DarkNet’te, uyuşturucu başta olmak üzere yasa dışı ürünler satan kişilere yönelik uluslararası bir operasyon gerçekleştirdi.

İnternetin görünmeyen karanlık yüzü olarak nitelendirilen DarkNet, kanunların ya da yasakların olmadığı bir alan.

Buz dağının görünmeyen kısmı DarkNet'te kaçılan insanların satıldığı pazarlar, her türlü uyuşturucu ve öldürücü maddenin satıldığı alanlar veya kiralık katillerin cirit attığı web siteleri bulunuyor.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

ABD ve Avrupa polis teşkilatları, karanlık internette (DarkNet) yasa dışı ürünler, özellikle de uyuşturucu satan kişilere yönelik ulusal sınırları aşan bir operasyon düzenledi. “DisrupTor“ adı verilen operasyon sonucu 6 ülkede 179 kişi yakalandı.

Siber güvenlik kuruluşu Eset’in ayrıntılarını paylaştığı gelişmeye göre “DisrupTor” operasyonu, ayrı ayrı ancak birbirinin tamamlayıcısı operasyonlardan oluştu ve genel olarak Kuzey Amerika ve Avrupa emniyet teşkilatlarının ortak çabasıyla sonuca ulaşıldı.

Operasyonla, karanlık ağdaki birçok yasa dışı ürün satıcısına ani baskınlar düzenlendi.

Nakit ve kripto para olarak 6 milyon 500 bin doları aşan tutarda çok sayıda yasa dışı eşya ile ortalama 500 kg bağımlılık yapan madde, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.



Operasyonda Amerika Birleşik Devletleri 121 tutuklu ile en ön sırada yer alırken, 42 tutuklu ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Hollanda’da sekiz kişi, İngiltere’de dört, Avusturya’da üç ve İsveç’te bir kişi tutuklandı.

Araştırmalar halen devam ediyor ve emniyet teşkilatı yetkilileri daha fazla şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor.