ABD ile Çin, Mars'ta yaşam bulmak için rekabet halinde

ABD ile Çin, Mars'ta yaşam bulmak için rekabet halinde

NASA'nın Mars'taki aracı Perseverance ve Çin'in aracı Zhurong, kızıl gezegende yaşama dair kanıt bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, gezegenin sırlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Öte yandan Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, geçtiğimiz mayıs ayında Mars'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirmişti.

HEDEF, YAŞAM BELİRTİLERİ BULMAK

Mars’ta mikroskobik yaşam arayışı sürerken, ABD ve Çin’in kızıl gezegendeki uzay araçları da rekabet halinde.

NASA, Perseverance uzay aracının gezegen yüzeyinden ilk örneği almaya hazırlandığını duyururken, Çin’in "Ateş Tanrısı" anlamına gelen Zhurong aracı da kum tepelerini araştırmaya başladı.

Perseverance, Mars’tan topladığı kayaç örneklerini muhtemelen 2031’de Avrupa Uzay Ajansı’na ait bir araca teslim edecek ve bu örnekler Dünya'ya getirilecek.

Ardından, dünyanın dört bir yanından bilim insanı, bu örneklerde Mars'ta yaşama dair kanıtlar ve ipuçları arayacak.

Uzay aracı, yaklaşık 11 gün sürecek çok aşamalı bir çalışmayla, önce seçtiği hedefi çeşitli araçlarla ayrıntılı olarak inceleyecek, sonra da en uygun konumdan kayaç örneği alacak.

ÇİN'İN ZORLU GÖREVİ

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) yaptığı açıklamaya göre Zhurong, kum tepeleriyle dolu karmaşık bir araziye doğru ilerliyor.

Uzay aracı, bölgedeki topografyanın keşfini tamamladıktan sonra güneye doğru hareketine devam edecek.

Aracın bu hafta kayaçlar, çarpma kraterleri ve yoğun kum tepeleriyle dolu karmaşık bir araziye ulaşması bekleniyor.

15 Mayıs’ta Mars yüzeyine inen Zhurong, şu ana kadar 708 metrelik yol katetti ve iniş yaptığı Utopia Planitia isimli ovanın çevresindeki jeolojik özellikleri araştırdı.



