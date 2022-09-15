ABD'de Amazon'a rekabet davası: Fiyatları artırıyor

ABD'de Amazon'a "Haksız Rekabet Yasasını ihlal ederek fiyatların artmasına sebep olduğu" gerekçesiyle dava açıldı.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, kendi ülkesinde rekabet davasıyla uğraşmak zorunda kalacak.

ABD'nin Kaliforniya Başsavcılığı, Amazon'a "Haksız Rekabet Yasasını ihlal ederek fiyatların artmasına sebep olduğu" gerekçesiyle dava açtı.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, şirketin Haksız Rekabet Yasasına aykırı şekilde satıcılara sözleşme imzalattığını ve bu yolla eyalet genelinde rekabeti engellediğini söyledi.

Ürün fiyatlarını artırıyor

AA'nın haberine göre, Amazon'un izlediği yolun ürün fiyatlarını artırdığını belirten Bonta, Amazon'a karşı 84 sayfalık dava dosyası hazırladı.

Başsavcılığın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Amazon, diğer çevrimiçi e-ticaret siteleriyle fiyat rekabetinden kaçınmak için ürünlerini Amazon dışında daha düşük bir fiyata sunan tüccarları ciddi şekilde cezalandıran anlaşmalar yapmasını şart koşuyor." ifadesi yer aldı.

Başsavcı Bonta, bu anlaşmaların diğer çevrim içi perakendecilerin rekabet etme kabiliyetini engellediğini, Amazon'un çevrim içi perakende pazarındaki hakimiyetine katkıda bulunduğunu ve şişirilmiş ücretler ve daha yüksek fiyatlar yoluyla tüccarlara ve tüketicilere zarar verdiğini iddia etti.

Başka sitede ürün satanı cezalandırıyor

İddianamede, Amazon'un Walmart ve Target gibi zincir mağazaların internet sayfalarında daha ucuz fiyatlar sunan satıcı ve ürün tedarikçilerin kendi sitesindeki görünürlüğünü azaltma, arama listelerinde arka sayfalara düşürme veya yeni ilanlarını tamamen engelleme yoluyla cezalandırdığı belirtildi.

Kaliforniya'da 25 milyon ve ABD genelinde 160 milyondan fazla Prime üyesi bulunan Amazon, ülkedeki en tercih edilen çevrim içi perakende mağazası olma özelliği taşıyor.

Amazon, Avrupa'daki bazı tekelcilik karşıtı kurumlar tarafından da rekabet yasalarını ihlal etmekle ve üçüncü taraf satıcılardan topladığı verileri kendi yararına kullanmakla suçlanıyor.