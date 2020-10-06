ABD'de bir tasarımcı, iPhone uygulama simgelerinden bir haftada 140 bin dolar kazandı

ABD'de bir tasarımcı, iPhone uygulama simgelerinden bir haftada 140 bin dolar kazandı

ABD'de bir tasarımcı, iPhone'lara yeni gelen uygulama simgesi (ikon) kişiselleştirme sürecinin ardından bir haftada 140 bin dolardan fazla gelir elde etti.

ABD'de yaşayan ve Traf adıyla bilinen tasarımcı, geçtiğimiz günlerde iOS 14 güncellemesinin yayınlanmasından sonra, insanların kendi ikonlarını paylaştığını gördü.

Yıllardır Android işletim sisteminde bulunan bu özelliğin iPhone'lara yeni gelmesinin ardından, bu alanda bir boşluk olduğunu fark eden Traf, hemen harekete geçti ve kendi ikon tasarımlarını oluşturmaya başladı.

Traf, kendi minimalist, tek renkli tasarımını Twitter'da paylaşmasıyla birlikte yoğun ilgi gördü ve ürettiği uygulama simgelerini satışa çıkarmaya karar verdi.

140 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANDI

12 milyon takipçili YouTube yıldızı Marques Brownlee'nin Traf'ın ikonlarını tanıtmasının ardından bir anda satışlarını yükselten tasarımcı, 28 dolar gibi pahalı sayılabilecek bir fiyata satışa sunduğu ikonlardan 140 bin dolardan fazla kazandı.

ABD'nin San Fransisco kentinde yaşayan Traf, "Bu inanılmaz bir sonuç" dedi.



Traf, kendisi gibi başarıya ulaşmak isteyenlere sadece çevrimiçi eğilimlerle yetinmemesi gerektiğini söyledi.



ABD'li tasarımcı, "Bunu sadece para kazanmak için yapmış olsaydım bu kadar başarılı olamazdım. Sevdiğiniz şeyleri yapmaya devam edin, onları dünyayla paylaşın ve gerisini internete bırakın." şeklinde konuştu.