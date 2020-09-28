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    ABD'de federal mahkeme, Donald Trump'ın TikTok yasağını askıya aldı

    ABD'de federal mahkeme, Donald Trump yönetimin TikTok'un mağazalardan kaldırılmasına yönelik kararını geçici olarak durdurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.09.2020 - 11:29
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    ABD'de federal mahkeme, Donald Trump'ın TikTok yasağını askıya aldı

    Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halindeydi.

    ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

    Donald Trump'ın hafta sonu üç şirketin yaptığı anlaşmaya prensipte onay vermesinin ardından, 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağı 27 Eylül'e ertelenmişti.

    tiktok

    MAHKEME YASAĞI ASKIYA ALDI

    Söz konusu karar, pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren devreye girecek ve kullanıcılar uygulamayı Google Play Store ve App Store'dan indiremeyecekti.

    Ancak hükümetin yasaklama kararı, yürürlüğe girmeye saatler kala başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.

    TikTok'tan yapılan açıklamada, karardan memnuniyet duyulduğu belirtildi ve haklarını korumaya devam edecekleri vurgulandı.

    TikTok, iOS ve Android uygulama mağazalarından dışlanmalarının ABD Anayasası'nın Birinci ve Beşinci maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.

    Öyle görünüyor ki ABD ile TikTok arasındaki anlaşma kesinleşene kadar Trump yönetimi Çinli uygulamayı yasaklamak için elinden geleni yapacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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