ABD'de fidye yazılımı saldırılarında artış yaşanıyor

ABD'li bankaların geçen yıl 1,2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulunduğu açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

ABD'de saldırılar artıyor

AA'nın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), ABD'li bankalar ve finans kurumlarının, geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1,2 milyar dolarlık bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Raporda, fidye yazılımıyla ilgili rapor edilen olayların 2020'den itibaren önemli ölçüde arttığı belirtildi.

FinCEN'in geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1489 bildirim aldığı, bunların değerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 188 artışla 1,2 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Raporda, 2021'in ikinci yarısında FinCen'e bildirilen fidye yazılımıyla ilgili olayların yaklaşık yüzde 75'inin Rusya ile bağlantılı olduğu kaydedildi.