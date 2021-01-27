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- ABD'de internet kesintisi, 6.5 milyon kullanıcıyı etkiledi
ABD'de internet kesintisi, 6.5 milyon kullanıcıyı etkiledi
- AA
- 27.01.2021 - 08:37
- Güncelleme : 27.01.2021 - 08:38
ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde internet kesintisi yaşandı.
Öğle saatlerinde meydana gelen kesinti, 6.5 milyon kullanıcıyı olumsuz etkiledi.
Yerel saatle 11.25 civarında başlayan ve 12.45’e kadar devam eden internet kesintisinin Washington, New York ve Boston gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki günlük çalışmaları kesintiye uğrattığı belirtildi.
EVDEN ÇALIŞANLARA VE ÖĞRENCİLERE ZORLUK YAŞATTI
Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle internete bağlı olarak evden çalışan milyonlarca kişinin yanı sıra uzaktan öğrenim gören öğrencilerin, okul ve devlet dairelerinin zor anlar yaşadığı kaydedildi.
SORUN 1.5 SAATTE ÇÖZÜLDÜ
İnternet sağlayıcısı şirket Verizon Fios'un sözcüsü Jim Greer, doğu yakasında 6,5 milyon abonelerinin olduğu bilgisini paylaşarak, sebebini bilemedikleri internet kesintisi sorununu yaklaşık 1.5 saatte çözdüklerini duyurdu.
Greer, kesintinin nedeni konusunda incelemelerin devam ettiğini kaydetti.