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ABD'de internet kesintisi, 6.5 milyon kullanıcıyı etkiledi

ABD'de internet kesintisi, 6.5 milyon kullanıcıyı etkiledi

Nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde yaşanan internet kesintisi, günlük çalışmaları etkiledi. Verizon, konuyla ilgili açıklama yaptı.