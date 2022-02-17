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    ABD'de milimetrik mesafedeki zaman sapması tespit edildi

    Einstein'in​​​​​​​ izafiyet teorisiyle doğru orantılı olarak, şimdiye kadarki en küçük ölçekte zaman genişlemesi ölçüldü.
    • AA
    • 17.02.2022 - 06:13
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    ABD'de milimetrik mesafedeki zaman sapması tespit edildi

    Nature dergisinde yayınlanan makalede, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ile Colorado Boulder Üniversitesi ortak operasyonunda (JILA) görev alan bilim adamları, Albert Einstein'in​​​​​​​ "mutlak bir zaman kavramının olmadığına işaret eden" izafiyet teorisiyle doğru orantılı olarak şimdiye kadarki en küçük ölçekte zaman genişlemesini ölçtüklerini belirtti.

    YER ÇEKİMİ ETKİSİYLE FARKLI ZAMANLARI GÖSTEREN SAATLER

    JILA bilim adamları, birbirinden sadece bir milimetre uzaklıkta "yaklaşık bir kalem ucu genişliği mesafede" bulunan yüksek hassasiyetli saatlerin, yer çekiminin etkisiyle biraz farklı zamanları gösterdiğini tespit etti.

    ABD de milimetrik mesafedeki zaman sapması tespit edildi #1

    MİLİMETRİK ÖLÇÜMLER İLK KEZ BAŞARILDI

    Makalede, hassasiyet oranı yüksek atomik saatlerin uzun zamandır "uzay ve zamanın temel sondaları olarak 30 santimetreden binlerce kilometreye kadar olan alanlardaki ölçümlemelerde" kullanıldığı, ancak milimetrik bir ölçümlemenin ilk kez başarıldığı vurgulandı.

    ABD de milimetrik mesafedeki zaman sapması tespit edildi #2

    50 KAT DAHA HASSAS SAATLER DÖNEMİ

    Yeni deneyin sonuçlarının, mevcutlarından 50 kat daha hassas saatlerin kullanılacağı dönemin yolunu açarken, kuantum mekaniği ve uzun süredir araştırılan "genel görecelik birliği" gibi konularda evrenin temel ilkelerinin açığa çıkmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

    ABD de milimetrik mesafedeki zaman sapması tespit edildi #3

    ATOMİK SAATLER NE İŞE YARIYOR

    Giderek daha hassas doğrulukta zamanı ölçebilen atomik saatler sayesinde, volkanik patlamalar, deniz seviyesindeki gel-git hareketleri, küresel ısınma ölçekleri ve derin uzay görevlerinin zamanlaması gibi işlemler çok daha yüksek doğrulukta hesaplanabilecek.

    ABD de milimetrik mesafedeki zaman sapması tespit edildi #4


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