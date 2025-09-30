ABD'de polis, hatalı dönüş yapan sürücüsüz araca ceza kesemedi

Yapay zekanın baş döndüren hızda geliştiği günümüzde, otonom sürüş özellikli araçların neden olduğu tehlikeler giderek artıyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, San Bruno polis departmanı geçtiğimiz hafta yaptığı alkol denetiminde ilginç bir durumla karşılaştı. Kırmızı ışıkta yasak dönüş yapan sürücüsüz bir Waymo aracı durduruldu.

"CEZA DEFTERİNDE ROBOT İÇİN KUTU YOK"

Aracın içinde insan sürücü bulunmadığı için polis cezai işlem uygulayamadı. Departmandan yapılan açıklamada, “Ceza defterimizde ‘robot’ için kutu yok” ifadesi dikkat çekti. Polis, durumu şirkete bildirdiğini ve aracın yeniden programlanmasının beklendiğini duyurdu.

WAYMO'DAN AÇIKLAMA: "İNCELEME BAŞLATTIK"

Waymo, olayın ardından sistemin trafik kurallarına uygun çalışmak üzere tasarlandığını vurguladı. Şirket, “Yol güvenliğini artırmak için öğrenmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

YENİ YASA 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Geçen yıl Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un imzaladığı yasa gereği, Temmuz 2026’dan itibaren polisler sürücüsüz araçlara ‘uyumsuzluk bildirimi’ verebilecek. Ayrıca firmaların güvenlik güçleriyle iletişim için acil hat kurması zorunlu olacak. Yasa, San Francisco’da sürücüsüz araçların itfaiye ve polis araçlarına engel olması ile yayalara çarpması gibi olayların ardından gündeme gelmişti.

WAYMO'NUN SORUNLU GEÇMİŞİ

Google’ın X laboratuvarında 2009’da başlayan Waymo projesi, zaman zaman sorunlarla gündeme geldi. Bu yıl 1200’den fazla araç yazılım hatası nedeniyle geri çağrıldı. Ayrıca ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araçların hatalı manevralarına ilişkin 22 şikâyet üzerine soruşturma başlatmıştı.