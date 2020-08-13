ABD'de satılan telefonların yüzde 70'i Çin'de üretildi

2020'nin ikinci çeyreğindeki ABD akıllı telefon gönderilerinde Apple ve Samsung ilk iki sırada yer alırken, satılan her 100 telefondan 70'inin Çin'de üretilmesi dikkat çekti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları hız kesmeden devam ederken, yılın ikinci çeyreğinde ABD'de gerçekleşen akıllı telefon satışlarına yine Çin damga vurdu.

ABD'li şirket Apple ve Güney Koreli üretici Samsung, yılın ikinci çeyreğinde ABD genelinde en çok akıllı telefon satan iki üretici oldu.

Apple, 15 milyon iPhone satışıyla yüzde 47,1 pazar payına ulaşırken, Samsung ise toplamda 7,4 milyon adetlik satışla yüzde 23,2 pazar payı elde etti.

Diğer bir Güney Koreli firma LG; yüzde 11 pay elde ederken, LG'yi Çinli şirketler Lenovo (yüzde 6,9) ve TCL (yüzde 4) izledi.

ÜRETİMİN YÜZDE 70'İ ÇİN'DE

Her ne kadar listenin başındaki Apple ABD merkezli olsa da ikinci çeyrekte satılan 31.9 milyon adet telefonun 22.33 milyonu Çin fabrikalarında üretildi. Bu da yüzde 70'lik bir orana denk geliyor.

Öte yandan listeye baktığımızda, Apple dışında bütün üreticilerin 2019 yılının aynı dönemine göre düşüş yaşadığını görüyoruz.

Apple ise pazar payını yüzde 10 artırmayı başararak, diğer üreticiler ile arayı daha da açmaya devam ediyor.